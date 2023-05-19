Москва 19 мая 2023, 12:36 Экскурсию по миниатюрной Москве подготовили на ВДНХ к акции «Ночь музеев» Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ присоединится к акции «Ночь музеев» Сайт мэра и правительства Москвы

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В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ, который примет участие в акции «Ночь музеев», подготовили для посетителей экскурсии и макеты значимых объектов. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

На Сиреневой аллее Выставки достижений народного хозяйства 20 мая в рамках акции «Ночь музеев» павильон «Макет Москвы» представит жителям и гостям столицы специальную программу. Для посетителей подготовили три экскурсии по миниатюрной Москве, начало которых запланировано на 12:10, 15:10 и 18:10.

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«Начиная с 11:00 и заканчивая в 19:30 каждые полчаса здесь будут транслироваться тематические светотехнические шоу», — уточнил Левкин.

В этом году акция «Ночь музеев» на ВДНХ, посвященная музыке, стартует в 18 часов, а закончится мероприятие в 00:00.

Горожанам продемонстрируют звучание музеев и павильонов выставки, если бы они были музыкальными инструментами. Также гости смогут услышать разные ритмы жизни мегаполиса.

Ранее москвичей и туристов пригласили на экскурсии, мастер-классы и лекции в рамках акции «День без турникетов».