Москва 27 ноября 2023, 15:27 Экскурсии в новейшую инфекционную больницу № 1 запустили в Москве Ракова: москвичи на экскурсии смогут увидеть изнутри инфекционную больницу № 1 Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве проведут экскурсии в крупнейшую инфекционную больницу № 1. Посетителям покажут оснащение клиники и иммерсивное шоу, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В этом году мы впервые позвали москвичей на экскурсии в новый флагманский центр больницы имени Филатова, которые посетили более 11 тысяч гостей. Прямо сейчас идут экскурсии во флагманский и урологический центр больницы имени Боткина», — уточнила она.

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Ракова отметила, что спрос на такие экскурсии оказался высоким. По этой причине слоты записи для большего числа гостей решили внепланово расширить. По окончании экскурсий в Боткинской больнице запустят новый эксклюзивный цикл.

С 1 по 8 декабря жителям столицы покажут изнутри одну из самых закрытых для глаз больниц — инфекционную. Для москвичей подготовили два маршрута в новом лечебно-диагностическом комплексе ИКБ № 1 до старта его работы. Больница стала самой современной и крупнейшей в России.

Иммерсивное шоу «Заражение» представят в ИКБ № 1 с 1 по 3 декабря. Участникам предложат попробовать себя в роли врачей и спасти жизнь человека.

Боткинская больница с вековой историей примет всех желающих на экскурсию в период с 23 по 29 ноября. Гостям покажут выставку медицинской формы и они смогут сделать снимки в фотозоне.