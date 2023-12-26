Москва 26 декабря 2023, 16:36 Экс-полковника ГРУ Квачкова оштрафовали на 50 тысяч рублей Суд в Москве оштрафовал экс-полковника ГРУ Квачкова за дискредитацию армии Freepik

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Дорогомиловский суд Москвы признал виновным полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова в административном нарушении. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

На бывшего военного составили протокол по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил России.

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Квачков получил известность после предъявленного ему обвинения в покушении на Анатолия Чубайса в 2005 году. Отставного полковника оправдали спустя три года заключения. На воле он пробыл около суток, затем его арестовали по новому делу о подготовке вооруженного мятежа.

В 2013 году Мосгорсуд отправил Квачкова в колонию на 13 лет, позже в Верховном суде смягчили приговор до восьми лет.

В августе этого года полковника ГРУ в отставке уже штрафовали за дискредитацию армии. Тогда его обязали выплатить 40 тысяч рублей.