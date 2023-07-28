Москва 28 июля 2023, 15:47 Экотропы с пешеходными мостами и смотровыми обустроят в московском парке «Яуза» — Собянин Мэр Москвы Собянин рассказал о преображении парка «Яуза» после благоустройства Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице продолжают благоустройство парка «Яуза», который соединит зеленые пространства от Ростокинского акведука до МКАД. Девять из них уже готовы, два участка, вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда, обустроят к сентябрю, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

«В планах на следующий год — завершить участки вдоль Сельскохозяйственной улицы и вблизи Ростокинского акведука, и начать новый, вдоль поймы реки Яузы по Чукотскому проезду», — написал он.

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Общая протяженность парка составит 20 километров. В «Яузе» обустроят экотропы с пешеходными мостами и смотровыми площадками, лестничные спуски к берегам реки, откроют летнюю сцену и партер.

Кроме этого, на территории установят 16 детских площадок и создадут 24 территории с тренажерами для занятий спортом на свежем воздухе. Еще в парке появятся голубятни и специальные места для выгула собак.

Кроме экотроп, на территории появятся веломаршрут протяженностью в 20 километров и дорожка для бегунов в 42 километра.

Перед «Яузой» обустроят парковочные места для автомобилей.

Ранее Собянин рассказал о благоустройстве районов Богородское и Преображенское.