24 января 2024, 11:18
Экотропы проложили в парке в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Москве
Бирюков: экомаршруты создали в парке в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Москве
В новом парке в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Москве появились экомаршруты. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
«Проведено благоустройство территорий в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки, главной задачей было создать комфортное пространство для отдыха и занятий спортом, прогулок с детьми», — рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.
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По его словам, при разработке проекта постарались максимально учесть все пожелания местных жителей. Так в парке благоустроили прогулочные маршруты вдоль рек, создали новые детские и спортивные площадки, среди которых скейт-парк и памп-трек.
В пресс-службе комплекса уточнили, что длина экотроп составила почти семь километров. Они проходят вдоль русла рек и по дну Садковского оврага. Также в парке сделали 19 пешеходных мостиков, обустроили девять видовых площадок с местами для отдыха и установили специальные светильники торшерного типа.
Ранее москвичам рассказали о проекте будущего парка в бывшей промзоне «Южный порт». На территории в два гектара появятся лабиринт-осьминог и танцующие фонтаны.
Благоустройство
Петр Бирюков
Парки
Москва
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