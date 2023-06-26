Москва 26 июня 2023, 16:02 Эколог Менжерицкий: к середине лета в столице останется 5 пригодных для купания водоемов

Читать 360tv в

Специалисты одобрили девять зон отдыха с купанием в Москве, отвечающих всем эпидемиологическим требованиям. К середине июня останется всего пять пригодных для купания водоемов, сообщил руководитель общественного экологического движения «Открытый берег» Сергей Менжерицкий в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, такого количества зон для отдыха кране мало для Москвы. Из принятых к эксплуатации водоемов через несколько недель останутся только Серебряный бор — 2, Серебряный бор — 3, озеро Мещерское, Тропарево и Черное озеро.

Реклама

Эколог посоветовал москвичам выбирать пляжи Серебряного бора, однако стоит учитывать, что в выходной день на его территории могут проводиться корпоративные мероприятия.