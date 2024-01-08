Москва 08 января 2024, 12:09 Ефимов: субъекты МСП выкупили у Москвы 368 арендованных помещений за год Freepik

Читать 360tv в

Представители малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2023 году выкупили у Москвы 368 арендованных помещений. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2023 году представители малого и среднего бизнеса выкупили у города без торгов, воспользовавшись преимущественным правом, 368 объектов недвижимости. Общая площадь помещений составила 69 тысяч квадратных метров, что соответствует показателю 2022 года», — сообщил он.

Бизнесмены из реестра субъектов МСП, которые арендуют у города недвижимость в течение двух лет и дольше, имеют право выкупить ее по преимущественному праву. Еще одно условие: помещения, проданные на специализированных аукционах для малого и среднего бизнеса, должны не менее пяти лет числиться в перечне объектов, предназначенных для использования МСП.

Этот перечень размещен на сайте mos.ru. В него входят более 1,6 тысячи объектов нежилого фонда. Чтобы воспользоваться преимущественным правом на их приобретение, бизнесменам необходимо обратиться онлайн в департамент городского имущества за госуслугой «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы». Договоры купли-продажи заключаются также в электронном виде.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, среди бизнесменов наиболее востребованы помещения в центре города. В 2023 году арендаторы выкупили там 86 объектов общей площадью почти 21 тысяча «квадратов». Еще 47 помещений на 7,5 тысячи квадратных метров предприниматели выкупили на севере столицы, 45 площадью 6,5 тысячи квадратных метров — на юго-западе. На юге Москвы приобрели 34 объекта недвижимости площадью 5,8 тысячи «квадратов», на северо-востоке — 36 (9,2 тысячи «квадратов»).

Подробнее узнать об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы можно на сайте «Экономика Москвы».