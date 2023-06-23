Москва 23 июня 2023, 12:06 Ефимов: почти 8,5 миллиона квадратных метров освободили от самостроя в Москве за 12 лет Пресс-служба КЭПиИЗО

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Более 17,6 тысячи объектов самовольного строительства снесли в Москве с 2011 года, освободив таким образом около 8,5 миллиона квадратных метров территории. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за 12 лет специалисты Госинспекции по недвижимости обнаружили в городе почти 24 тысячи самостроев. Общая площадь нелегальных объектов превышала 11,5 миллиона квадратных метров.

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«Уже ликвидировано свыше 17,6 тысячи незаконных построек. По результатам такой работы освобождено почти 8,5 миллиона квадратных метров территории — ее приводят в порядок, благоустраивают и создают новые общественные пространства», — отметил Ефимов.

Например, в районе Чертаново Северное появилась зона для прогулок и отдыха с фестивальной площадкой «Московские сезоны». Ранее здесь в Сумском проезде стоял незаконно возведенный торговый центр.

Постройку демонтировали, а на ее месте открыли павильон, в котором продают свежие фермерские продукты. Прилегающую территорию озеленили и благоустроили, установив лавочки и фонари, проложив дорожки и организовав детскую площадку.

Кроме того, в Северо-Восточном административном округе снесли незаконный торговый павильон по адресу улица Амундсена, дом 14А, сообщил начальник московской Госинспекции по недвижимости Иван Бобров. Вместо самостроя на этом участке засеяли газон.

«А в Таганском районе появилась бесплатная автостоянка рядом с жилыми домами», — сказал Бобров.

Сотрудники Госинспекции по недвижимости не только выявляют незаконные постройки, но и занимаются профилактикой. Специалисты контрольного ведомства объясняют пользователям и собственникам недвижимости, как работать, не нарушая земельно-имущественное законодательство.

Информационно-разъяснительные работы для представителей бизнеса запустили в 2019 году. За четыре года организовали свыше 62 тысяч мероприятий. В это число вошли бесплатные индивидуальные консультации, вебинары, стратегические сессии и круглые столы. В обсуждении смежных вопросов участвуют специалисты и эксперты профильных ведомств.