29 января 2024, 14:11
Ефимов: почти 6 тысяч заключений выдали по строительным проектам Москвы за год
В Москве подвели итоги рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий по строительным проектам столицы в 2023 году. В городе выдали почти шесть тысяч заключений в рамках государственной экспертизы, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В 2023 году в рамках госэкспертизы выдали более 5,9 тысячи заключений, подавляющее число из них — положительные. Из этого объема свыше 1,7 тысячи положительных заключений получили проекты, полностью финансируемые из столичного бюджета», — отметил он.
Реклама
Экспертиза проектной документации предусматривает тщательный анализ на соответствие региональному и федеральному законодательству, правилам по проектированию и строительству, а также столичным градостроительным стандартам и нормам, объяснил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Специалисты Мосгосэкспертизы, подведомственной организации Москомэкспертизы, ежегодно рассматривают строительные проекты, направленные на развитие столицы и повышение комфорта каждого ее жителя», — подчеркнул Щербаков.
Он добавил, что проекты касаются возведения жилья, в том числе по программе реновации, строительства и капремонта социальных учреждений, обновления инженерных сетей, дорожного строительства и развития метрополитена.
Строительство
Экономика
Москва
Реклама
Реклама