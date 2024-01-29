Москва 29 января 2024, 14:11 Ефимов: почти 6 тысяч заключений выдали по строительным проектам Москвы за год Пресс-служба КЭПиИЗО

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В Москве подвели итоги рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий по строительным проектам столицы в 2023 году. В городе выдали почти шесть тысяч заключений в рамках государственной экспертизы, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2023 году в рамках госэкспертизы выдали более 5,9 тысячи заключений, подавляющее число из них — положительные. Из этого объема свыше 1,7 тысячи положительных заключений получили проекты, полностью финансируемые из столичного бюджета», — отметил он.

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Экспертиза проектной документации предусматривает тщательный анализ на соответствие региональному и федеральному законодательству, правилам по проектированию и строительству, а также столичным градостроительным стандартам и нормам, объяснил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Специалисты Мосгосэкспертизы, подведомственной организации Москомэкспертизы, ежегодно рассматривают строительные проекты, направленные на развитие столицы и повышение комфорта каждого ее жителя», — подчеркнул Щербаков.

Он добавил, что проекты касаются возведения жилья, в том числе по программе реновации, строительства и капремонта социальных учреждений, обновления инженерных сетей, дорожного строительства и развития метрополитена.