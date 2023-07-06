Москва 06 июля 2023, 14:27 Ефимов: новый жилой комплекс с образовательным учреждением построят в Зеленограде Пресс-служба КЭПиИЗО

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Жилой комплекс с объектом образования построят на улице Летчика Полагушина в Зеленограде. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По итогам открытого аукциона город заключил договор со «Специализированным застройщиком „ПартнерИнвест“» на право аренды земельного участка площадью 1,7 гектара в Зеленограде. Победитель торгов представляет Красноярский край и входит в группу компаний «СтройИнновация».

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«Инвестор сможет построить жилой комплекс общей площадью до 33 тысяч квадратных метров и объект образования площадью 900 квадратных метров», — отметил Ефимов.

Аукцион на право аренды участка под застройку состоялся 18 мая. В торгах приняли участие семь компаний. В ходе аукциона начальная ставка арендной платы за землю поднялась почти в 12 раз и достигла 504,92 миллиона рублей в год, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

«С победителем торгов заключен договор, в рамках которого застройщик должен построить объекты и ввести их в эксплуатацию», — сказал министр.

Жилой комплекс построят на участке 226/2 на улице Летчика Полагушина. Высота будущих зданий не превысит 55 метров.

Гендиректор «СтройИнновации» Александр Якубович отметил, что группа компаний активно расширяет географию присутствия и наращивает объемы строительства.

«Участок в Зеленограде привлек нас удачным расположением и хорошим инвестиционным потенциалом», — пояснил руководитель.

По его словам, застройщик возведет на улице Летчика Полагушина жилой комплекс класса комфорт+ с подземным паркингом и встроенным образовательным учреждением. «СтройИнновация» собирается реализовать проект в короткие сроки. Якубович заверил, что дома построят в соответствии со всеми высокими стандартами компании.