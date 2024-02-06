Москва 06 февраля 2024, 14:14 Ефимов: Москва в 2023 году предоставила около 28 гектаров земли под МФЦ Пресс-служба КЭПиИЗО

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В 2023 году столица выделила компаниям почти 28 гектаров земли для возведения многофункциональных центров в рамках масштабных инвестиционных проектов. Новые объекты появятся в восьми административных округах города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город заключил с инвесторами 17 договоров аренды земли общей площадью 27,8 гектара для строительства многофункциональных центров. В результате появятся торговый центр с гостиницей и паркингом, культурно-развлекательный, офисный и деловые комплексы», — рассказал Ефимов.

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По его словам, площадь этой коммерческой недвижимости составит более 400 тысяч квадратных метров.

Столица предоставляет земельные участки под масштабные инвестиционные проекты с 2016 года. На статус МаИП могут претендовать объекты, помогающие развивать городскую инфраструктуру и создавать рабочие места. Предпочтение отдают новым производствам, спортивным комплексам и социальным объектам.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что инвесторам предоставили землю в аренду без торгов на пять лет. За этот срок компании обязаны построить объекты и ввести их в эксплуатацию, уточнил Гаман.

По его словам, самый большой объем коммерческой недвижимости появится в центре столицы, где возведут около 96 тысяч квадратных метров.

«Там появятся административно-коммуникационный центр, культурно-развлекательный комплекс и офисное здание», — сказал министр правительства Москвы.

Еще один объект, торговый центр с гостиницей и паркингом площадью 51,3 тысячи квадратных метров, инвестор построит возле станции метро «Авиамоторная». Также в Бирюлеве Восточном появится семейный досуговый комплекс площадью 5,3 тысячи квадратных метров.