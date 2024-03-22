Москва 22 марта 2024, 11:07 Ефимов: инвестор построит жилье, социальные и деловые объекты в бывшей промзоне «Грайвороново» РИА «Новости»

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Подвели итоги аукциона на право редевелопмента участка площадью 22,56 гектара на территории бывшей промзоны «Грайвороново». Инвестор возведет жилой квартал, социальную инфраструктуру и логистический комплекс, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В аукционе на право редевелопмента участков бывшей промзоны „Грайвороново“ приняли участие семь компаний. Победителем стало ООО „Строй капитал“, входящее в Группу компаний „Гранель“», — сказал он.

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Итоговая цена аукциона в процессе торгов увеличилась почти в восемь раз и превысила два миллиарда рублей. Владимир Ефимов сообщил, что договор о комплексном развитии территории заключат в ближайшее время.

Инвестор получит участок площадью 22,56 гектара вдоль Окской улицы, недалеко от Рязанского проспекта, станций метро «Стахановская», «Окская» и «Кузьминки». На месте устаревших складов и торгово-бытовых объектов построят более 241 тысячи квадратных метров жилья и 205 тысяч квадратных метров недвижимости промышленного и общественно-делового назначения, в том числе логистический комплекс, школу, детский сад и спортивный центр. По прогнозам, инвестиции превысят 112 миллиардов рублей.

Новый проект редевелопмента «Грайвороново» стал третьим. Городские операторы занялись обновлением двух участков площадью 16 и 3,57 гектара.