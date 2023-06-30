Москва 30 июня 2023, 14:26 Ефимов: инвестор построит многофункциональный ледовый дворец на северо-западе Москвы Пресс-служба КЭПиИЗО

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Многофункциональный ледовый дворец для соревнований по керлингу построят на северо-западе столицы на территории Мневниковской поймы. Объект возведут в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Для реализации масштабного инвестиционного проекта на северо-западе столицы инвестор построит многофункциональный ледовый дворец для сборной России и проведения международных соревнований по керлингу. Общая площадь комплекса составит 25 тысяч квадратных метров», — отметил заммэра столицы.

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В рамках программы МаИП город выделяет землю без торгов для строительства производственных и инновационных комплексов, социальной и транспортной инфраструктуры. Будущие объекты должны соответствовать критериям масштабного инвестиционного проекта. Благодаря программе в Москве появляются новые рабочие места, а городская инфраструктура развивается.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что для строительства ледового дворца город предоставил некоммерческой организации земельный участок в Мневниковской пойме площадью 2,5 гектара в аренду на пять лет

«В течение этого времени инвестор должен полностью завершить возведение спортивного комплекса», — сказал Гаман.

К МаИП относятся важные проекты, направленные на инфраструктурное развитие городских территорий. За счет строительства этих объектов не только растет число рабочих мест, но и увеличиваются инвестиции в экономику Москвы.

По программе город предоставляет участки в аренду сроком на пять лет без торгов. Предпочтение при выборе МаИП отдают инновационным центрам, современным производствам, высоким технологиям, социальной и спортивной инфраструктуре.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что с 2016 года столица выделила землю для реализации 573 масштабных инвестпроектов. В это число вошли транспортно-пересадочные узлы, спортивные, образовательные, медицинские и промышленные объекты, а также гостиницы.