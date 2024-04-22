22 апреля 2024, 10:10
Ефимов: город передал москвичам права собственности на 145 объектов недвижимости
Город за первый квартал текущего года передал права собственности на 145 объектов недвижимости. Это позволит физическим и юридическим лицам оформить помещения в долевую собственность, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Город отказался от права собственности на 145 нежилых помещений общей площадью более 25 тысяч квадратных метров. Это чердаки, подвалы и технические помещения в многоквартирных домах и нежилых зданиях», — рассказал заммэра.
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Ефимов также отметил, что физлица и представители бизнеса смогут оформить эти объекты в долевую собственность и использовать по своему усмотрению. Для этого правообладателям нужно обратиться в Росреестр для оформления общей долевой собственности.
«Жителям и собственникам коммерческих помещений в многоквартирных домах планируется передать 106 объектов площадью более 16 тысяч квадратных метров», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
После оформления документов эти помещения можно использовать для организации мест хранения имущества жильцов — колясок, самокатов. Еще 39 помещений площадью 8,7 тысячи квадратных метров переданы в нежилых зданиях, добавил Гаман.
Передача нежилых помещений с баланса города в собственность граждан началась в 2014 году, за это время права передали на более чем 4,3 тысячи объектов недвижимости, общая площадь которых составляет около 565 тысяч квадратных метров.
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