Москва 06 марта 2024, 15:17 Ефимов: экономика столицы чувствует себя уверенно на начало 2024 года Пресс-служба КЭПиИЗО

Читать 360tv в

Московская экономика на начало 2024 года чувствует себя уверенно и стабильно. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью РИА «Новости».

«Столица успешно преодолевает сложнейшие вызовы, и при этом не меняет ни темпов, ни вектора развития. Это касается не только традиционных для экономики Москвы сфер, таких как финансовые рынки, IT, торговля, у нас появился новый мощный драйвер — это промышленность», — рассказал Ефимов.

Реклама

Он напомнил, что на днях мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину об итогах развития столичной промышленности. За последние пять-шесть лет эта отрасль в городе совершила настоящий прорыв по темпам роста и, главное, по содержанию, отметил заместитель мэра Москвы.

По словам Ефимова, каждый год в столице запускают десятки новых производств. В их число входят не только небольшие предприятия, но и крупные, наукоемкие и высокотехнологичные заводы, существенно двигающие экономику вперед, обратил внимание замглавы Москвы.

Ефимов добавил, что городские производители поставляют продукцию не только на внутренний рынок, но и за рубеж. Например, в Белоруссии, Китае, Казахстане, Индии и Турции закупают товары столичных предприятий из сферы машиностроения. В целом Москва успешно экспортирует промышленные товары более чем в 145 государств, уточнил заместитель мэра столицы.