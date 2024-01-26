Москва 26 января 2024, 10:07 Ефимов: детсад в районе Ивановское в Москве перевели на льготную ставку аренды Пресс-служба КЭПиИЗО

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Детский сад в районе Ивановское перевели на льготную ставку аренды по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Инвестор, которым стала автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Современный образовательный комплекс», выполнил необходимые условия и теперь будет платить всего около 1,8 тысячи рублей в год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город предоставил льготную ставку аренды по программе „1 рубль за квадратный метр в год“ детскому саду на востоке столицы. Инвестор отремонтировал здание и выполнил требования программы. В результате он сможет ежегодно экономить 5,1 миллиона рублей на аренде», — рассказал Ефимов.

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Программа «1 рубль за квадратный метр в год» для образовательных учреждений действует в столице с 2013 года. Город на специальных торгах реализует объекты для размещения детсадов и школ по рыночным ставкам. Победитель приводит помещение в соответствующий вид, оформляет лицензию на осуществление образовательной деятельности и выполняет другие условия. Затем инвестора переводят на льготную ставку.

Компания арендовала здание для детсада в 2023 году. Площадь объекта на улице Сталеваров, дом 28, составляет 1,8 тысячи «квадратов», сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Договор заключен на 49 лет, льготная ставка предоставлена на оставшийся срок его действия. Ежегодно организация должна будет подтверждать соответствие требованиям программы для сохранения льготы», — добавил он.

Столичный мэр Сергей Собянин ранее рассказал, что в прошлом году инвесторы арендовали девять объектов недвижимости по программе правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.