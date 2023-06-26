Москва 26 июня 2023, 13:23 Ефимов: 8 образовательных учреждений появятся в ТиНАО по договорам участия с инвесторами Пресс-служба КЭПиИЗО

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Инвесторы построят и передадут городу восемь образовательных проектов в ТиНАО по договорам участия. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Проекты договоров участия, по которым построят объекты, согласовал столичный департамент городского имущества в мае 2023 года. По словам Ефимова, в рамках соглашений застройщики возведут здания образовательных учреждений в двух поселениях Новомосковского административного округа в период с 2023 по 2028 год. Суммарно объекты рассчитаны почти на 5 тысяч учащихся и воспитанников, отметил заместитель мэра Москвы.

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«Инвестиции в проекты превысят 12,5 миллиарда рублей», — подчеркнул Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в поселении Внуковском вблизи деревни Рассказовки возведут образовательный комплекс на 600 мест. Он будет включать детский сад и школу.

«Еще семь объектов более чем для 4,1 тысячи учеников и воспитанников — четыре детских сада, две школы и один образовательный комплекс — инвестор возведет в поселении Московском около деревни Саларьево», — уточнил Гаман.

В феврале 2021 года мэр столицы Сергей Собянин утвердил новый механизм, по которому жителей города должны обеспечивать социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Согласно этой системе, с девелоперами заключают договоры участия в развитии и благоустройстве городской территории. В рамках строительства жилья компании должны создавать и передавать городу необходимые сооружения.

Все объекты по договорам участия обязаны возводить в соответствии с требованиями столицы. Профильные ведомства московского правительства следят за соблюдением норм на всех стадиях реализации проектов.