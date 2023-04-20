Москва 20 апреля 2023, 13:52 Эффект от участия 130 компаний Москвы в нацпроекте «Производительность труда» оценили в 1,2 млрд рублей Багреева: к нацпроекту «Производительность труда» присоединились 130 компаний Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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С 2022 года к нацпроекту «Производительность труда» в Москве присоединились 130 предприятий. Экономический эффект нововведений превысил 1,2 миллиарда рублей, объявила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева, сообщил сайт мэра.

Нацпроект реализуют в столице второй год. За это время к нему присоединились 130 предприятий, из них 19 — в первом квартале 2023 года. Большинство, по словам Марии Багреевой, представили отрасль обрабатывающего производства, но подключились также предприятия торговли, строительства и транспорта. Первый этап реализации завершили 32 компании.

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«Суммарный экономический эффект от участия московских предприятий в нацпроекте превысил 1,2 миллиарда рублей», — сказала министр.

Они внедрили методики повышения производительности труда и инструменты бережливого производства. Благодаря этому сократили время выпуска продукции, оптимизировали технологический процесс, сберегли ресурсы и сэкономили деньги, которые потратят на внутренние инвестиции и совершенствование технологий. Реализацией программы в Москве занялся региональный центр компетенций. До конца 2024 года в ней сможет принять участие 491 предприятие.

В Подмосковье к нацпроекту «Производительность труда» присоединились 160 предприятий. Производитель электроизоляционных материалов и систем изоляции «Электроизолит» вошел в пятерку лучших по всей стране.