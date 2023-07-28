Москва 28 июля 2023, 10:46 Эффект от нацпроекта «Производительность труда» в Москве вырос за 1,5 года Эффект от реализации нацпроекта «Производительность труда» в Москве достиг 2,2 млрд рублей Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве оценили экономический эффект нацпроекта «Производительность труда». За полтора года его реализации результат составил 2,2 миллиарда рублей, сообщила глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Нацпроект реализуется в Москве с начала 2022 года. За это время 55 компаний завершили этап совместной работы с экспертами по повышению производительности труда», — уточнила она.

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Багреева отметила, что на протяжении полугода предприятия занимались оптимизацией работы и постоянно улучшали процесс выпуска продукции с помощью инструментов бережливого производства. В итоге производительность компаний, участвующих в нацпроекте, в среднем возросла на 48%, время работы сократилось на 39%, а неиспользуемые запасы снизились на 36%.

«Экономический эффект от реализации нацпроекта к началу июля 2023 года вырос в 2,5 раза по сравнению с концом 2022-го и составил 2,2 миллиарда рублей», — добавила Багреева.

Помимо этого, за 1,5 года 2,5 тысячи работников предприятий столицы научились методам бережливого производства, а также удалось подготовить 200 внутренних тренеров, которые будут делиться навыками со всеми сотрудниками своей компании.

Ранее московская компания «БИГ» увеличила выпуск товаров на 45% благодаря нацпроекту. Также на производстве оптимизировали рабочие места, ускорили процесс печати и исключили простои.