25 июля 2023, 10:01
Единый диспетчерский центр обработал более 40 миллионов заявок от жителей Москвы
Сорок миллионов заявок по вопросам ЖКХ обработал ЕДЦ Москвы
Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Москвы обработал более 40 миллионов заявок от жителей по вопросам ЖКХ. Большую часть из них приняли по телефону горячей линии или с помощью цифровых сервисов. Об этом сообщил департамент информационных технологий.
«За все время на горячей линии зарегистрировали более 34,8 миллиона заявок. Эффективной работе операторов помогает интерактивная база знаний, в которой содержится более 530 сценариев, сгруппированных по темам обращений. Она регулярно пополняется», — говорится в сообщении.
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Кроме этого, в департаменте отметили, что для подачи заявок горожане пользуются и онлайн-сервисом «Вызов мастера» на портале. С начала года их количество выросло почти в четыре раза по сравнению с первым полугодием 2022-го.
К ЕДЦ подключена 1081 диспетчерская служба. В день сотрудники обрабатывают около 80% заявок. В их числе: устранение неисправностей, вызов мастера или получение необходимой консультации.
Ранее жителям Подмосковья напомнили о необходимости своевременной оплаты услуг ЖКХ.
Москва 2023
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