Москва 25 июля 2023, 10:01 Единый диспетчерский центр обработал более 40 миллионов заявок от жителей Москвы Сорок миллионов заявок по вопросам ЖКХ обработал ЕДЦ Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Москвы обработал более 40 миллионов заявок от жителей по вопросам ЖКХ. Большую часть из них приняли по телефону горячей линии или с помощью цифровых сервисов. Об этом сообщил департамент информационных технологий.

«За все время на горячей линии зарегистрировали более 34,8 миллиона заявок. Эффективной работе операторов помогает интерактивная база знаний, в которой содержится более 530 сценариев, сгруппированных по темам обращений. Она регулярно пополняется», — говорится в сообщении.

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Кроме этого, в департаменте отметили, что для подачи заявок горожане пользуются и онлайн-сервисом «Вызов мастера» на портале. С начала года их количество выросло почти в четыре раза по сравнению с первым полугодием 2022-го.

К ЕДЦ подключена 1081 диспетчерская служба. В день сотрудники обрабатывают около 80% заявок. В их числе: устранение неисправностей, вызов мастера или получение необходимой консультации.

Ранее жителям Подмосковья напомнили о необходимости своевременной оплаты услуг ЖКХ.