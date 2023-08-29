Москва 29 августа 2023, 16:56 Единую модель предпрофессиональной подготовки школьников введут в Москве с 1 сентября Собянин: с 1 сентября в Москве введут единый стандарт профориентации школьников Сайт мэра и правительства Москвы

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Единая модель предпрофессиональной подготовки и профориентации школьников начнет работать в московских школах уже с нового учебного года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на городском открытом августовском педагогическом совете.

С 1 сентября в школах столицы ученики с шестого по одиннадцатый классы будут посещать уроки профориентации каждый четверг. Согласно единому стандарту, школьники смогут заниматься по комплексной образовательной программе для каждого класса.

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Также школьники смогут пройти профессиональную практику в колледже или даже начать проектно-исследовательскую работу с вузом. Кроме того, у них появится шанс познакомиться с экспертами в разных профессиональных областях и даже с возможными будущими работодателями.

«Наступило время, когда мы должны еще раз осмыслить все, что сделали, стандартизировать процесс. И сделать это, с одной стороны, максимально комфортно для учащихся, чтобы они не получали большую дополнительную нагрузку, но с другой стороны, чтобы они были реально готовы к поступлению в профильные вузы, а может, даже и к получению первичной специальности по тому или иному профилю», — пояснил на выступлении Собянин.

Сейчас в Москве в школе можно получить предпрофессиональную подготовку по шести направлениям — инженерное (225 школ, 10,5 тысячи учеников), медицинское (136 школ, 5,6 тысячи учеников), ИТ-классы (145 школ, семь тысяч учеников), предпринимательское направление (198 школ, 7,4 тысячи учеников) и медиаклассы (181 школа, 6,8 тысячи учеников), а также созданные недавно психолого-педагогические классы (четыре школы, 80 учеников).

Ранее в Молжаниновском районе Москвы при участии мэра открылась новая школа на 1100 мест.