Москва 13 апреля 2023, 14:33 Единую маршрутную схему разработали для автовокзалов Москвы Заммэра Ликсутов: для автовокзалов Москвы разработали единую маршрутную схему Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

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Единую маршрутную схему разработали для автовокзалов Москвы, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. На автовокзале «Центральный» уже появились первые карты.

Ликсутов напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил с каждым годом делать столицу комфортнее для жителей и привлекательнее для туристов. В город приезжают гости из разных регионов России, поэтому московские автовокзалы масштабно обновили. Теперь там работают удобные и современные залы ожидания, а также появились комфортные пассажирские сервисы.

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«Теперь разработали новую единую схему маршрутов, где можно узнать подробную информацию о междугородних автобусных направлениях, уточнить, как добраться, например, до городов Золотого кольца или до моря. Мы планируем разместить новые схемы на всех автовокзалах Москвы», — отметил он.

Схема включает в себя три блока. Первый отображает единую карту маршрутов, выделяя отдельным цветом каждый автовокзал и каждую автостанцию. Отдельно обозначены популярные туристические места.

Второй блок — подробная маршрутная схема автовокзала, на котором эта карта размещена. А третий блок содержит информацию о тематических маршрутах: он познакомит гостей и жителей столицы с новыми интересными направлениями.