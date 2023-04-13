13 апреля 2023, 14:33
Единую маршрутную схему разработали для автовокзалов Москвы
Заммэра Ликсутов: для автовокзалов Москвы разработали единую маршрутную схему
Единую маршрутную схему разработали для автовокзалов Москвы, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. На автовокзале «Центральный» уже появились первые карты.
Ликсутов напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил с каждым годом делать столицу комфортнее для жителей и привлекательнее для туристов. В город приезжают гости из разных регионов России, поэтому московские автовокзалы масштабно обновили. Теперь там работают удобные и современные залы ожидания, а также появились комфортные пассажирские сервисы.
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«Теперь разработали новую единую схему маршрутов, где можно узнать подробную информацию о междугородних автобусных направлениях, уточнить, как добраться, например, до городов Золотого кольца или до моря. Мы планируем разместить новые схемы на всех автовокзалах Москвы», — отметил он.
Схема включает в себя три блока. Первый отображает единую карту маршрутов, выделяя отдельным цветом каждый автовокзал и каждую автостанцию. Отдельно обозначены популярные туристические места.
Второй блок — подробная маршрутная схема автовокзала, на котором эта карта размещена. А третий блок содержит информацию о тематических маршрутах: он познакомит гостей и жителей столицы с новыми интересными направлениями.
Москва 2023
Дептранс Москвы
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