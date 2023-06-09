Москва 09 июня 2023, 22:09 «Единая Россия» утвердила кандидатуру Собянина на пост мэра Москвы Депутаты «ЕР» единогласно проголосовали за выдвижение Собянина на выборы мэра Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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«Единая Россия» выдвинула действующего мэра Москвы Сергея Собянина кандидатом от партии на выборы столичного градоначальника. Заявление опубликовали в Telegram-канале партии.

«„Единая Россия“ выдвинула Сергея Собянина кандидатом от партии на выборы мэра Москвы», — отметили в публикации.

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Делегаты конференции городского отделения партии проголосовали за него единогласно.

Ранее мэр Москвы объявил о решении баллотироваться на этот пост в предстоящих выборах. Собянин выразил слова благодарности партии «Единая Россия» за выдвижение его кандидатуры на пост градоначальника. Он пообещал развивать экономику столицы и сохранить социальную защищенность москвичей.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пожелал Собянину одержать победу на выборах. По его словам, «московские единороссы должны обеспечить победу своему кандидату».

Выборы мэра столицы, по решению Мосгордумы, состоятся с 8 по 10 сентября. Горожане будут голосовать в течение трех дней.