Москва 08 августа 2023, 09:36 Двухсекционный дом на 78 квартир построят на юго-востоке Москвы Дом на 78 квартир по программе реновации построят на Новохохловской улице в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Нижегородском районе, на Новохохловской улице, построят дом по программе реновации. В нем будет 78 квартир. Проект строительства одобрили в Москомэкспертизе, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, новостройка будет состоять из двух корпусов. Всего в ней предусмотрено 78 квартир: 30 однокомнатных, 30 двухкомнатных и 18 трехкомнатных. В них установят санузлы, мойки и плиты. Часть квартир обустроят для маломобильных граждан.

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Первые этажи традиционно отдадут под колясочные и консъержные. Вокруг новостройки сделают парковку, установят детские площадки и тренажеры для занятий спортом на свежем воздухе. Территорию озеленят.

Ранее сообщили, что дом на 389 квартир построят в Митине по программе реновации. Внутри квартир выполнят отделку. Территорию вокруг благоустроят.