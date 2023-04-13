Москва 13 апреля 2023, 11:38 Дворцы бракосочетаний Москвы открыли дополнительные места для регистрации в День России Заммэра Ракова: дворцы бракосочетаний Москвы открыли еще более 200 мест на 11 и 12 июня РИА «Новости»

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Многие пары ежегодно заключают брак в День России, но в этом году 11 и 12 июня — выходные для городских дворцов бракосочетания Москвы. Чтобы решить проблему, по просьбам жителей в эти дни открыли около 200 дополнительных мест для регистрации брака, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что власти столицы всегда стараются прислушиваться к пожеланиям молодоженов и учитывать их мнение. Многие пары предпочитают заключать брак в праздники, в том числе в День России. Однако в этом году 12 июня приходится на понедельник, а канун праздника — на воскресенье, когда дворцы бракосочетаний не работают.

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«Обычно в этот день недели в Москве для торжественной регистрации брака открыты только дворцы бракосочетания № 1 и 4, в них на 11 июня уже заняты все места. Сам День России, 12 июня, — государственный праздник и также выходной день. Однако по просьбам молодоженов мы открыли около 200 дополнительных мест на 11 и 12 июня», — отметила Ракова.

Она уточнила, что 11 июня зарегистрировать брак можно будет во дворцах бракосочетания «Южное Бутово», «Кутузовский» и «Шипиловский». А в сам День России пожениться получится во дворцах бракосочетания № 1 и 4.