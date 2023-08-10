Москва 10 августа 2023, 15:17 Дворец спорта «Некрасовка» достроили на юго-востоке Москвы Мэр Москвы Собянин объявил о завершении строительства Дворца спорта «Некрасовка» в ЮВАО Фото: Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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В столице закончили возводить Дворец спорта «Некрасовка». Он станет важным центром общественной жизни молодого района, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В Некрасовке появился доступный для всех местных жителей объект, где можно заниматься десятками разных видов спорта», — уточнил он.

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Глава города отметил, что это трехэтажное здание с двумя бассейнами, один из которых на восемь дорожек, а другой — детский. Также в комплексе оборудовали ледовую арену и залы для занятий единоборствами, силовыми упражнениями на тренажерах и гимнастикой.

Кроме того, там появились хореографический и универсальный игровой залы. Площадки для скалолазания и экстремальных видов спорта. А для любителей настольных логических игр создали шахматный клуб.

Собянин добавил, что на территории спорткомплекса установили площадки для воркаута, футбола, волейбола и баскетбола, а также атлетическую дорожку.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в Северо-Восточном округе ФОК с бассейном в школе-интернате № 1 построили на 75%. Все работы проведут за счет бюджета города.