18 мая 2023, 11:18
Дворец госуслуг на ВДНХ за все время его работы посетили около 250 тыс. человек
Власти Москвы: музей во Дворце госуслуг на ВДНХ посетили около 250 тыс. человек
Музей во Дворце госуслуг на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) за все время его работы посетили около 250 тысяч человек. Об этом сообщили на официальном сайте Правительства и мэра Москвы.
Экспозиция посвящена истории и развитию письменности и делопроизводства в России. Выставку сопровождает погружение в виртуальную реальность, уточнили в ведомстве. С ее помощью посетителей переносят в дореволюционную и советскую эпоху: гости примеряют на себя образ чиновника, счетовода или секретаря-референта из прошлого.
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Также во Дворце создают именные сувенирные документы: грамоты, аттестаты, билеты на право езды на велосипеде и многое другое.
В комплексе организуют образовательные программы, олимпиады, квесты и экскурсии, проводят школьные занятия.
Дворец открыт ежедневно с 10:00 до 22:00.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал праздничную программу ко Дню славянской письменности на ВДНХ.
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