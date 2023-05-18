Москва 18 мая 2023, 11:18 Дворец госуслуг на ВДНХ за все время его работы посетили около 250 тыс. человек Власти Москвы: музей во Дворце госуслуг на ВДНХ посетили около 250 тыс. человек Сайт мэра и правительства Москвы

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Музей во Дворце госуслуг на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) за все время его работы посетили около 250 тысяч человек. Об этом сообщили на официальном сайте Правительства и мэра Москвы.

Экспозиция посвящена истории и развитию письменности и делопроизводства в России. Выставку сопровождает погружение в виртуальную реальность, уточнили в ведомстве. С ее помощью посетителей переносят в дореволюционную и советскую эпоху: гости примеряют на себя образ чиновника, счетовода или секретаря-референта из прошлого.

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Также во Дворце создают именные сувенирные документы: грамоты, аттестаты, билеты на право езды на велосипеде и многое другое.

В комплексе организуют образовательные программы, олимпиады, квесты и экскурсии, проводят школьные занятия.

Дворец открыт ежедневно с 10:00 до 22:00.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал праздничную программу ко Дню славянской письменности на ВДНХ.