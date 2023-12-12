Москва 12 декабря 2023, 11:39 Дворец бракосочетания в виде свадебных колец возведут на северо-западе Москвы Дворец бракосочетания в форме свадебных колец начали строить в районе Митино Фото: Москомархитектура

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Трехэтажный Дворец бракосочетания в форме свадебных колец начали возводить в районе Митино на северо-западе Москвы. Об этом рассказал глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

«В здании площадью более 2,8 тысячи квадратных метров обустроят два зала для регистрации брака, зоны ожидания и фотосессий, комнаты жениха и невесты», — уточнил он.

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Здание появится по адресу: улица Дубравная, владение 50/1. Его архитектурный облик будет похож на официальную эмблему московского ЗАГСа в виде двух колец и буквы «М». Фасады облицуют стеклофибробетонными панелями светлого оттенка, а цоколь и крыльцо — матовым гранитом.

Территорию вокруг дворца озеленят, разобьют газоны и клумбы, создадут аллеи с туями и декоративными фонарями, оборудуют парковки, проезды и тротуары. Перед зданием поставят беседку-ротонду с колоннами.

Ранее в Москве открыли прием заявок на регистрацию брака на площадках проекта «Новые адреса счастья».