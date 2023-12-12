12 декабря 2023, 11:39
Дворец бракосочетания в виде свадебных колец возведут на северо-западе Москвы
Дворец бракосочетания в форме свадебных колец начали строить в районе Митино
Трехэтажный Дворец бракосочетания в форме свадебных колец начали возводить в районе Митино на северо-западе Москвы. Об этом рассказал глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
«В здании площадью более 2,8 тысячи квадратных метров обустроят два зала для регистрации брака, зоны ожидания и фотосессий, комнаты жениха и невесты», — уточнил он.
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Здание появится по адресу: улица Дубравная, владение 50/1. Его архитектурный облик будет похож на официальную эмблему московского ЗАГСа в виде двух колец и буквы «М». Фасады облицуют стеклофибробетонными панелями светлого оттенка, а цоколь и крыльцо — матовым гранитом.
Территорию вокруг дворца озеленят, разобьют газоны и клумбы, создадут аллеи с туями и декоративными фонарями, оборудуют парковки, проезды и тротуары. Перед зданием поставят беседку-ротонду с колоннами.
Ранее в Москве открыли прием заявок на регистрацию брака на площадках проекта «Новые адреса счастья».
Москва 2023
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