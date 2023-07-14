Москва 14 июля 2023, 13:43 Двор-патио и водоем появятся в жилом комплексе на западе Москвы Бочкарев: двор-патио и водоем появятся в жилом комплексе на Мосфильмовской улице в столице Сайт мэра и правительства Москвы

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Во время работ по благоустройству жилого комплекса на Мосфильмовской улице создадут водоем с амфитеатром, детскую и смотровую площадки и пространство для занятий йогой. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Жилой комплекс появится на улице Мосфильмовская в районе Раменки. В двух корпусах — 29-этажном и 11-этажном — разместят 440 квартир. Общая площадь объекта составит 38 900 квадратных метров.

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Первые два этажа комплекса будут нежилыми, в них откроют кафе, магазины, аптеку и детский клуб. Ожидается, что здесь появится около 100 новых рабочих мест.

Объект будет включать офисно-административное здание с коворкингом, рассчитанным на 200 человек. Большая часть коммерческой и общественной инфраструктуры будет доступна для всех. Предполагается, что комплекс сдадут в эксплуатацию в 2026 году.

Кроме того, на одном из зданий создадут эксплуатируемую кровлю с видом на Воробьевы горы и башни делового центра «Москва-Сити», а также откроют смотровую площадку в виде парящего моста.

Ранее москвичам сообщили, что новое жилье и рабочие места появятся благодаря реорганизации промзоны в Донском районе столицы.