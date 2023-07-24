Москва 24 июля 2023, 08:50 Движение в сторону центра Москвы полностью восстановили Дептранс Москвы: движение по Комсомольскому проспекту в центр полностью восстановили РИА «Новости»

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В столице удалось полностью восстановить движение по Комсомольскому проспекту в сторону центра после падения беспилотника. В направлении области движение восстановили частично. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Движение в сторону центра восстановлено полностью, в направлении области движение восстановлено по 3 и 4 полосам движения», — уточнили в ведомстве.

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Несколько часов назад движение от дома № 18 по Комсомольскому проспекту в сторону Подмосковья перекрыли. Водителей попросили воспользоваться альтернативными маршрутами.

В понедельник, 24 июля, в Москве зафиксировали удары БПЛА по двум нежилым объектам. По словам мэра Собянина, серьезных разрушений и пострадавших нет.

Представители Минобороны РФ заявили, что 24 июля удалось пресечь атаку двух украинских беспилотников в Москве.