Москва 07 мая 2023, 17:25 Движение транспорта в Москве восстановили после утренних перекрытий Дептранс Москвы: все ограничения сняли на столичных улицах 7 мая РИА «Новости»

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Ограничения движения транспорта введенные утром сняли в Москве. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Движение транспорта полностью восстановили после утренних перекрытих на московских автодорогах.

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До этого в ведомстве предупреждали, что изменится режим работы некоторых станций метро.

Так, 9 мая закроют выходы на станциях метро «Библиотека имени Ленина», «Александровский сад», «Боровицкая», «Охотный ряд», «Арбатская», «Площадь Революции», «Театральная».

По информации департамента, не исключены дополнительные ограничения на «Маяковской», «Тверской», «Пушкинской», «Чеховской», «Лубянке» и «Китай-городе».