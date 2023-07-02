Москва 02 июля 2023, 08:59 Движение транспорта в Береговом проезде в Москве ограничат почти на 2,5 года Участок Берегового проезда в Москве закроют для транспорта с 3 июля до октября 2025 года Сайт мэра и правительства Москвы

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Жителей столицы предупредили об ограничении движения транспорта на участке Берегового проезда. Временные неудобства связаны с проведением строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что участок Берегового проезда в столице полностью закроют для автомобилистов с понедельника, 3 июля, до 31 октября 2025 года. Причиной тому послужили строительные работы, которые будут проводить специалисты на обозначенном отрезке дороги.

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В пресс-службе отметили, что полное перекрытие в рядом с домом № 3 будет действовать круглые сутки.

Кроме того, будет перекрыто движение на нескольких улицах ночью 6 июля. В частности, ограничения коснуться Большого Устьинского моста, Яузского и Покровского бульваров, Садовнического и Устинского проездов. Движение перекроют не больше чем на 10 минут с 1:30 до 5:30.

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