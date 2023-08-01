Москва 01 августа 2023, 17:50 Движение транспорта ограничат в Москве в День ВДВ ГАИ: движение транспорта ограничат на некоторых улицах в Москве 2 августа в День ВДВ РИА «Новости»

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Второго августа в Москве пройдут мероприятия, посвященные 93-й годовщине образования Воздушно-десантных войск. В связи с этим движение на некоторых улицах ограничат. Об этом сообщила в Telegram-канале Госавтоинспекция столицы.

Машины не смогут проехать с 7:00 до 13:00 по улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, а также от от улицы Ильинка до улицы Варварка (в районе дома № 5 по Красной площади).

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Кроме того, с 8:00 до 11:00 ограничат движение на улице Советской Армии, от памятника воинам-десантникам до Центрального музея Вооруженных сил России, поскольку в музее пройдут праздничные мероприятия.

Водителям порекомендовали быть внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения и строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников ДПС.

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