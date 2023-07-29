Москва 29 июля 2023, 19:06 Движение транспорта ограничат на нескольких участках ТТК в Москве Дептранс Москвы: движение на участках ТТК ограничат с 31 июля до 30 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице на участках Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе пересечения с Кутузовским проспектом на месяц ограничат движение автомобилей. Временные неудобства связаны с ремонтными работами. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 31 июля до 30 августа на участках ТТК в районе пересечения с Кутузовским проспектом будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением ремонтных работ», — уточнили в ведомстве.

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Поехать нельзя будет на ТТК от дома № 27 по улице Киевской до дома № 30 по Кутузовскому проспекту. Одну из четырех полос в каждом направлении закроют для транспорта.

Кроме того, в боковых проездах (съездах) ТТК от дома № 27 по улице Киевская до дома № 30 по Кутузовскому проспекту будет недоступна одна полоса, но движение по одной-двум полосам сохранят.

Ранее заммэра Ликсутов сообщил, что пять новых выделенных полос для городского транспорта открыли в Москве. Благодаря этому сократится время ожидания автобусов и троллейбусов на остановках, а также на 30-40% станет меньше аварий с их участием.