24 июня 2023, 14:23
Движение судов остановили на Москве-реке
Дептранс сообщил о приостановке движения судов по Москве-реке
Работу причалов и движение по Москве-реке временно приостановили. Об этом в своем Telegram-канале сообщил департамент транспорта российской столицы.
«По информации ФГБУ Канала имени Москвы, движение по Москве-реке временно приостановлено», — говорится в сообщении столичного ведомства.
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В Москве и Московской области с субботы, 24 июня, действует режим контртеррористической операции. Его ввели после заведения уголовного дела против основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина.
ФСБ обвинила его в организации мятежа после публичных обвинений и угроз в адрес военного руководства России.
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