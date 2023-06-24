Москва 24 июня 2023, 14:23 Движение судов остановили на Москве-реке Дептранс сообщил о приостановке движения судов по Москве-реке РИА «Новости»

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Работу причалов и движение по Москве-реке временно приостановили. Об этом в своем Telegram-канале сообщил департамент транспорта российской столицы.

«По информации ФГБУ Канала имени Москвы, движение по Москве-реке временно приостановлено», — говорится в сообщении столичного ведомства.

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В Москве и Московской области с субботы, 24 июня, действует режим контртеррористической операции. Его ввели после заведения уголовного дела против основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина.

ФСБ обвинила его в организации мятежа после публичных обвинений и угроз в адрес военного руководства России.