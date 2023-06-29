29 июня 2023, 16:38
Движение поездов на Павелецком направлении восстановили
РЖД: движение поездов на Павелецком направлении восстановили по двум путям
В Москве удалось восстановить движение составов по двум путям на Павелецком направлении после схода грузовых вагонов. Об этом в своем Telegram-канале сообщили РЖД.
«Движение пригородных, пассажирских поездов, а также аэроэкспрессов на Павелецком направлении осуществляется в сторону Москвы и области по обоим путям», — говорится в сообщении.
Реклама
В пресс-службе компании добавили, что на месте ЧП рабочие продолжают восстановительные работы.
Ранее на станции Бирюлево пришлось приостановить движение из-за схода шести грузовых вагонов для сыпучих материалов.
РЖД
Поезда
Москва 2023
Реклама
Реклама