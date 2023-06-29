Москва 29 июня 2023, 16:38 Движение поездов на Павелецком направлении восстановили РЖД: движение поездов на Павелецком направлении восстановили по двум путям Фото: freepik.com

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В Москве удалось восстановить движение составов по двум путям на Павелецком направлении после схода грузовых вагонов. Об этом в своем Telegram-канале сообщили РЖД.

«Движение пригородных, пассажирских поездов, а также аэроэкспрессов на Павелецком направлении осуществляется в сторону Москвы и области по обоим путям», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе компании добавили, что на месте ЧП рабочие продолжают восстановительные работы.

Ранее на станции Бирюлево пришлось приостановить движение из-за схода шести грузовых вагонов для сыпучих материалов.