Москва 30 марта 2023, 16:53 Движение по Сабуровскому мосту в Москве запустят в текущем году

Читать 360tv в

Движение на южном участке Московского скоростного диаметра от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы запустят в 2023 году. Там рабочие возводят мост длиной 335 метров. Об этом написали «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

Сабуровский мост свяжет Южный и Юго-Восточный округа, где на данный момент проживает более 3,3 миллиона человек, сообщило utro.ru.

Реклама

По словам Собянина, мост готов практически на 85%. Сейчас рабочие приступили к возведению проезжей части и установки наружного освещения. Движение будет организовано на четырех уровнях.