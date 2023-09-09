Москва 09 сентября 2023, 13:49 Движение по проспекту Багратиона запустили в Москве Путин и Собянин открыли движение по проспекту Багратиона в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В День города Москвы состоялось торжественное открытие проспекта Багратиона — северного дублера Кутузовского проспекта. Президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин по видеосвязи дали старт движению, сообщил ТАСС.

По информации СМИ, участники церемонии, зачитав доклад о новой дороге, попросили разрешить запуск движения. Президент сказал: «Вперед! Разрешаю». Собянин также ответил: «Начать движение». Затем по проспекту поехали колонны машин марки «Москвич» в цветах российского флага — белые, синие и красные.

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Длина магистрали составила 10 километров, она включает шесть полос и проходит от бизнес-центра «Москва-Сити» и Третьего транспортного кольца до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей.

Благодаря новой трассе транспортное обслуживание для 700 тысяч москвичей и сотен тысяч жителей области улучшится. Они станут меньше тратить времени на поездки, экономя около 30 минут.

Ранее Путин запустил движение по участку до Арзамаса на трассе Москва — Казань. Он поздравил всех с открытием участка и пожелал новых успехов.