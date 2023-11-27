27 ноября 2023, 15:03
Движение по обновленной Окской улице в Москве запустили досрочно
Собянин: движение по участку Окской улицы открыли на юго-востоке Москвы
В понедельник в Юго-Восточном округе Москвы состоялось открытие движения по обновленному участку Окской улицы от 2-го Вязовского проезда до Рязанского проспекта. Работы завершили на пять месяцев раньше срока, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Раньше Окскую улицу делила на две части промышленная железнодорожная ветка. В последние десятилетия объемы грузов здесь сократились, территорию удалось реорганизовать», — уточнил он.
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Глава города отметил, что специалисты укоротили ветку, создали сквозное движение машин и благоустроили прилегающую территорию. В результате появилась еще одна связка между Волгоградским и Рязанским проспектами.
Собянин добавил, что благодаря реконструкции для жителей пяти московских районов, а также новых кварталов, которые строят на месте бывших промзон, улучшится транспортная ситуация.
Ранее движение по путепроводу вблизи деревни Ширяевская открыли в Егорьевске после капитального ремонта. Благодаря проведенным работам проезд по нему стал безопаснее.
Дороги
Сергей Собянин
Москва 2023
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