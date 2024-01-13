Москва 13 января 2024, 18:34 Движение на съезде с ТТК на Кутузовский проспект в Москве возобновили после пожара Дептранс Москвы: на съезде с ТТК на Кутузовский проспект восстановили движение Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

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Движение на съезде с ТТК на Кутузовский проспект в сторону Московской области возобновили, информировали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. До этого автомобилистам приходилось выбирать пути объезда.

«Движение восстановлено», — говорится в сообщении.

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Проезд оказался затруднен из-за пожара, который вспыхнул на Кутузовском проспекте в доме № 32. Дептранс предупредил московских автомобилистов о том, что занят правый ряд.

Пожар в строящемся здании на Кутузовском проспекте в Москве вспыхнул 13 января в первой половине дня. Возгорание произошло на складе лакокрасочных изделий на третьем этаже. Предполагается, что в будущем в этой высотке расположится офис Сбербанка. Спасателям удалось локализовать пожар на площади около 400 квадратных метров.