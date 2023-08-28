Москва 28 августа 2023, 10:42 Движение на перекрытом участке салатовой ветки метро в Москве открыли на день раньше срока Участок метро Москвы от «Петровско-Разумовской» до «Селигерской» открыли Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Участок между станциями «Петровско-Разумовская» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена открыли после ремонта. Работы завершили на день раньше срока, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.

«С 5:30 утра, на день раньше срока, откроем движение на участке Люблинско-Дмитровской линии: от станции „Петровско-Разумовская“ до станции „Селигерская“», — анонсировали в ведомстве.

Реклама

Специалисты завершили все работы по интеграции нового участка салатовой линии до станции «Физтех».

Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что новые станции Люблинско-Дмитровской линии откроют в ближайшее время.

Ранее сообщили, что Троицкая ветка метро улучшит транспортную доступность для 450 тысяч москвичей. В ее состав войдут шесть станций: «Сосенки», «Летово», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк».