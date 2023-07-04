Москва 04 июля 2023, 12:04 Движение на нескольких улицах в центре Москвы перекроют в ночь на 9 июля Движение на некоторых улицах в Хамовниках в Москве перекроют в ночь на 9 июля из-за забега Сайт мэра и правительства Москвы

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Движение на нескольких улицах в районе Хамовники в центре Москвы перекроют в ночь с 8 на 9 июля из-за проведения ночного забега. Об этом сообщила мэрия столицы на своем официальном сайте.

Так, с 21:30 до 23:00 8 июля нельзя будет проехать по Аллее Славы от улицы Лужники до Лужнецкой набережной.

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С 22:00 до 00:40 закроют Лужнецкую набережную от Аллеи Славы до Фрунзенской набережной. Также с 22:00 до 00:15 ограничат движение на Фрунзенской набережной от Лужнецкой набережной до Крымского моста.

Сайт мэра и правительства Москвы

Помимо этого, с 00:01 8 июля до окончания забега на месте перекрытия будет запрещена парковка машин. Водителей попросили быть внимание и продумывать пути объезда заранее.

Ранее дептранс Москвы сообщил о перекрытии движения на некоторых улицах в столице ночью 6 июля из-за репетиции парада ретротранспорта.