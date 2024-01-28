Москва 28 января 2024, 13:31 Движение автобусов изменили из-за пожара в Театре сатиры на Триумфальной площади Автобусы № 239 и № с369 изменили маршрут из-за пожара в Театре сатиры Maksim Konstantinov/Global Look Press

Читать 360tv в

В Московском академическом Театре сатиры на Триумфальной площади 28 января произошел пожар. По этой причине автобусы № 239 и № с369 будут курсировать по другим маршрутам, предупредили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Из-за возгорания на Триумфальной улице, в районе дома № 2, автобусы № 239 и №с 369 следуют измененной трассой», — говорится в сообщении.

Реклама

В ведомстве призвали горожан к внимательности и попросили следить за объявлениями водителей.

Спасатели эвакуировали 50 человек из здания Театра сатиры в Москве. Площадь пожара составила 250 «квадратов», огонь продолжает распространяться. МЧС наращивает силы и средства для борьбы с возгоранием.