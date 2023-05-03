Москва 03 мая 2023, 09:12 Двенадцать новых площадок под строительство домов включили в реновацию в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин: 12 новых адресов включили в программу реновации РИА «Новости»

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Столичные власти добавили в программу реновации 12 новых строительных площадок, общая площадь которых составляет 183,7 тысячи «квадратов». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В девяти столичных районах уже расположились стартовые площадки. После завершения строительства более трех десятков ветхих домов пройдут через процедуру расселения.

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«В новостройки смогут переселиться 6,7 тысячи человек из 37 старых домов (2628 квартир). 10 площадок из новых 12 располагаются на месте домов, включенных в программу реновации», — отметил глава города.

Для возведения новостроек уже подобрали 587 стартовых площадок общей площадью 9,5 миллиона квадратных метров.

В реновации участвуют больше пяти тысячи домов. Это примерно 350 тысяч квартир с миллионом жильцов. Общая площадь ветхого жилья достигает 16,4 миллиона «квадратов».