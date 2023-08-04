04 августа 2023, 11:35
Две зоны отдыха в Москве временно закрыли для купания
Роспотребнадзор временно закрыл пляжи «Левобережный» и «Головинские пруды» для купания
Пляжи «Левобережный» и «Головинские пруды» в Москве временно закрыли для купания из-за несоответствия качества воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Роспотребнадзора.
По информации ведомства, эти территории продолжат функционировать как зоны отдыха без права купания. Кроме этого, в число временно запрещенных водоемов вошел и Большой Садовый пруд.
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Роспотребнадзор назвал девять мест, где москвичи могут не только загорать, но и купаться в августовскую жару. Среди них:
- Путяевский пруд № 1;
- Серебряный бор — 2 № 3;
- Мещерское;
- Большой городской пруд;
- Школьное озеро;
- Черное озеро;
- Пляж «Динамо»;
- Тропарево (ЮЗАО).
В ведомстве добавили, что специалисты регулярно берут пробы и проверяют качество водоемов во избежание распространения различных инфекций у горожан.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве пляжных территорий в столице.
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Роспотребнадзор
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