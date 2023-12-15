Москва 15 декабря 2023, 13:33 Две поликлиники откроют в Сосенском в Москве Бочкарев: две поликлиники введут в эксплуатацию в Сосенском в 2025 году Сайт мэра и правительства Москвы

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Две поликлиники введут в эксплуатацию в поселении Сосенское в Новой Москве в 2025 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Первая будет рассчитана на 520 посещений, она расположится вблизи деревни Николо-Хованское. Вторая поликлиника — на 475 посещений в смену», — уточнил заммэра.

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Строительство пройдет за счет частных инвестиций. Медучреждения появятся в жилых комплексах «Испанские кварталы» и «Бунинские луга».

Поликлиники оснастят необходимым медоборудованием и мебелью, а также включат в баланс города наряду с новыми школьными и дошкольными учреждениями. Прилегающую территорию благоустроят и сделают доступной для всех категорий населения.

На стройплощадках уже приступили к монтажу внешних и внутренних инженерных систем, таких как канализация, отопление и системы водоснабжения. Началось обустройство фасадов и входных зон.

К 2035 году в Новой Москве появится более шестисот социальных объектов — школ, детсадов и поликлиник. Большой вклад в развитие инфраструктуры района внесут столичные инвесторы.