15 декабря 2023, 13:33
Две поликлиники откроют в Сосенском в Москве
Бочкарев: две поликлиники введут в эксплуатацию в Сосенском в 2025 году
Две поликлиники введут в эксплуатацию в поселении Сосенское в Новой Москве в 2025 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Первая будет рассчитана на 520 посещений, она расположится вблизи деревни Николо-Хованское. Вторая поликлиника — на 475 посещений в смену», — уточнил заммэра.
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Строительство пройдет за счет частных инвестиций. Медучреждения появятся в жилых комплексах «Испанские кварталы» и «Бунинские луга».
Поликлиники оснастят необходимым медоборудованием и мебелью, а также включат в баланс города наряду с новыми школьными и дошкольными учреждениями. Прилегающую территорию благоустроят и сделают доступной для всех категорий населения.
На стройплощадках уже приступили к монтажу внешних и внутренних инженерных систем, таких как канализация, отопление и системы водоснабжения. Началось обустройство фасадов и входных зон.
К 2035 году в Новой Москве появится более шестисот социальных объектов — школ, детсадов и поликлиник. Большой вклад в развитие инфраструктуры района внесут столичные инвесторы.
Строительство
Поликлиники
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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