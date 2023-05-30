Москва 30 мая 2023, 16:53 Две новостройки на севере Москвы передали под заселение по реновации Левкин: сразу два дома на Онежской улице в Москве передали под заселение по реновации Сайт мэра и правительства Москвы

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Участники реновации в Северном административном округе вскоре отметят новоселье в двух новостройках, переданных под заселение. Об этом сообщили на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на его главу Сергея Левкина.

Более 200 семей в Головинском районе столицы начали переезжать из старых пятиэтажек в два новых дома, которые находятся на Онежской улице.

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«В Головинском районе правообладателями равнозначного жилья станут более 500 человек из 210 семей», — уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В жилом здании на Флотской улице, переданном ранее под заселение, для жителей откроют Центр информирования по переселению: там они смогут получить консультацию и помощь по оформлению документов.

Участникам реновации предлагают через сервис на сайте mos.ru записаться на осмотр предложенной городом квартиры, выбрать удобные дату и время для подписания договора, а также загрузить необходимые для этого документы.

По словам Левкина, всего в районе Головинский сейчас заселяют семь новостроек.

Ранее горожанам рассказали, что автоматизированные рабочие места создадут в центрах информирования по переселению в Москве.