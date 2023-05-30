30 мая 2023, 16:53
Две новостройки на севере Москвы передали под заселение по реновации
Левкин: сразу два дома на Онежской улице в Москве передали под заселение по реновации
Участники реновации в Северном административном округе вскоре отметят новоселье в двух новостройках, переданных под заселение. Об этом сообщили на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на его главу Сергея Левкина.
Более 200 семей в Головинском районе столицы начали переезжать из старых пятиэтажек в два новых дома, которые находятся на Онежской улице.
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«В Головинском районе правообладателями равнозначного жилья станут более 500 человек из 210 семей», — уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
В жилом здании на Флотской улице, переданном ранее под заселение, для жителей откроют Центр информирования по переселению: там они смогут получить консультацию и помощь по оформлению документов.
Участникам реновации предлагают через сервис на сайте mos.ru записаться на осмотр предложенной городом квартиры, выбрать удобные дату и время для подписания договора, а также загрузить необходимые для этого документы.
По словам Левкина, всего в районе Головинский сейчас заселяют семь новостроек.
Ранее горожанам рассказали, что автоматизированные рабочие места создадут в центрах информирования по переселению в Москве.
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