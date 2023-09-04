Москва 04 сентября 2023, 11:39 Две международные выставки технологий для водной и коммунальной отрасли пройдут в Москве Выставки ВэйстТэк и ЭкваТэк пройдут в Москве 12–14 сентября в «Крокус Экспо» РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Москве в выставочном центре «Крокус Экспо» в сентябре представят две международные выставки по водным и коммунальным технологиям — ВэйстТэк и ЭкваТэк. Площадка объединит руководителей, специалистов из сферы ЖКХ, представителей власти всех уровней, поставщиков технологий, оборудования и услуг для решения водохозяйственных задач, сообщили организаторы.

На ЭкваТэк 2023 разработчики и производители смогут представить коммунальным, промышленным и сельскохозяйственным предприятиям свои идеи, услуги и продукцию для водоснабжения, водоотведения или водоподготовки. Кроме того, на выставке посетители узнают о новинках в области водных технологий, получат ответы на важные вопросы отрасли, а также смогут обменяться опытом с коллегами и экспертами.

Реклама

На площадке ВэйстТэк пройдет выставка по управлению отходами, природоохранным технологиям, экологии и возобновляемой энергетике. На ней встретятся региональные операторы, промышленные компании и поставщики технологий и оборудования. Производители и дистрибьюторы покажут решения и предложат лучшие условия коммунальным и промышленным предприятиям.

ВэйстТэк проведут одновременно с ЭкваТэк для эффекта синергии в привлечении посетителей из коммунального и промышленного секторов. Мероприятия будут проходить 12, 13, 14 сентября с 10:00 до 18:00 в МВЦ «Крокус Экспо» во втором павильоне в пятом зале. Для участия в выставке ВэйстТэк нужно заранее зарегистрироваться. Подробнее ознакомиться с условиями участия в ЭкваТэк можно на сайте мероприятия.

Ранее стартовал прием заявок на технологический конкурс инноваций «Зеленая Москва». Принять участие могут компании, которые занимаются разработками в области защиты окружающей среды.