04 сентября 2023, 11:39
Две международные выставки технологий для водной и коммунальной отрасли пройдут в Москве
Выставки ВэйстТэк и ЭкваТэк пройдут в Москве 12–14 сентября в «Крокус Экспо»
В Москве в выставочном центре «Крокус Экспо» в сентябре представят две международные выставки по водным и коммунальным технологиям — ВэйстТэк и ЭкваТэк. Площадка объединит руководителей, специалистов из сферы ЖКХ, представителей власти всех уровней, поставщиков технологий, оборудования и услуг для решения водохозяйственных задач, сообщили организаторы.
На ЭкваТэк 2023 разработчики и производители смогут представить коммунальным, промышленным и сельскохозяйственным предприятиям свои идеи, услуги и продукцию для водоснабжения, водоотведения или водоподготовки. Кроме того, на выставке посетители узнают о новинках в области водных технологий, получат ответы на важные вопросы отрасли, а также смогут обменяться опытом с коллегами и экспертами.
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На площадке ВэйстТэк пройдет выставка по управлению отходами, природоохранным технологиям, экологии и возобновляемой энергетике. На ней встретятся региональные операторы, промышленные компании и поставщики технологий и оборудования. Производители и дистрибьюторы покажут решения и предложат лучшие условия коммунальным и промышленным предприятиям.
ВэйстТэк проведут одновременно с ЭкваТэк для эффекта синергии в привлечении посетителей из коммунального и промышленного секторов. Мероприятия будут проходить 12, 13, 14 сентября с 10:00 до 18:00 в МВЦ «Крокус Экспо» во втором павильоне в пятом зале. Для участия в выставке ВэйстТэк нужно заранее зарегистрироваться. Подробнее ознакомиться с условиями участия в ЭкваТэк можно на сайте мероприятия.
Ранее стартовал прием заявок на технологический конкурс инноваций «Зеленая Москва». Принять участие могут компании, которые занимаются разработками в области защиты окружающей среды.
Выставки
ЖКХ
Москва 2023
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