Москва 22 июля 2023, 09:09 Две легковушки столкнулись лоб в лоб на Третьем транспортном кольце Два автомобиля столкнулись на ТТК в районе 2-й Рыбинской улицы

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Автомобиль каршеринга столкнулся с другой легковушкой на Третьем транспортном кольце. Об этом сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале.

ДТП произошло в районе 2-й Рыбинской улицы. На опубликованных кадрах с камер наблюдения видно, как автомобиль каршеринга и другая машина сталкиваются при встречном движении. В ведомстве добавили, что оперативные службы Москвы работают на месте случившегося.

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Все обстоятельства ДТП еще выясняются, а данные о пострадавших уточняют. Движение по Третьему транспортному кольцу уже восстановили.

Ранее на внутренней стороне МКАД в Москве водитель автомобиля не справился с управлением и влетел в отбойник.