Москва 20 августа 2023, 12:14 Две художественных выставки откроются в Москве в августе ко Дню города Московские галереи отметят День города двумя художественными выставками Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичные галереи уже в августе начнут отмечать будущий День города. Как сообщили на сайте мэра Москвы, в честь праздника откроют две тематические выставки.

Галерея «Тушино» представит 25 августа экспозицию «Тебе, Москва!», где посетители смогут увидеть живопись, скульптуру и предметы декоративного искусства, объединенные одной темой — городом, в котором авторы показанных произведений живут, учились или выросли.

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Билет на выставку будет стоить сто рублей, льготный — вполовину меньше. Школьники смогут посетить выставку бесплатно.

Сайт мэра и правительства Москвы Сайт мэра и правительства Москвы Сайт мэра и правительства Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

В галерее «Солнцево» 26 августа представят выставку «Московское время», также посвященную российской столице. Авторы собранных для экспозиции картин сосредоточились на видах Москвы — высокотехнологичных и исторических.

Полная стоимость билета на выставку — 200 рублей, льготный билет будет стоить 100 рублей, вход для школьников бесплатный.

Сайт мэра и правительства Москвы Сайт мэра и правительства Москвы Сайт мэра и правительства Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

Ранее парки Москвы представили программу в честь будущего Дня государственного флага, который отметят 22 августа.